AB Liderler Zirvesi başladı! Macron ve Kurz'dan 'küstah' Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. Zirvede Türkiye ile ilişkiler ve Belarus'taki gelişmelerin baş gündem maddeleri olması beklenirken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Avusturya Başbakanı Kurz Yunanistan'a destek veren açıklamalar yaptı

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Avrupa Birliği (AB) Liderleri, başta Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkiler ile Belarus konusu olmak üzere çeşitli gündem maddelerini ele almak için bugün ve yarın Brüksel'de bir araya geliyor.

Liderlerden 'küstah' Türkiye açıklamaları

Brüksel'de zirveyle ilgili bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim konusunda AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs'la dayanışma içinde olmalı" ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ için de açılama yapan Macron, "Elimize geçen kesin bilgilere göre, cihatçı gruplara bağlı Suriyeli savaşçılar, Gaziantep'ten geçerek Karabağ'da cepheye katıldı" dedi.



Doğu Akdeniz konusunda konuşan bir diğer lider olan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise, "Avrupa Birliği, Türkiye'ye içerisinde yaptırımların da olduğu net bir yanıt vermeli" şeklinde konuştu.