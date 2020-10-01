BIST 1.146
DOLAR 7,75
EURO 9,11
ALTIN 473,89
HABER /  YEREL
ADV Bitcoin ile kazanın

İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG işbirliği! Olay görüntüler sızdı

Demirören Haber Ajansı

Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altındaki Azerbaycan topraklarına taşıdı. Karabağ'da Ermeni Güçleri ile YPG teröristlerinin bir araya geldiği görüntüler ortaya çıktı.

Abone ol

Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğine ilişkin kirli ittifak bir kez daha ortaya çıktı. Suriye’de eğitim almış onlarca PKK’lı terörist, Ermenistan tarafından işgal altındaki Karabağ’a nakledildi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ağustos ayından itibaren Suriye'den getirilen teröristlerin birkaç ayrı rota ile İran üzerinden Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a geçtiği kaydedildi.

Ortaya çıkan görüntülerde YPG'li teröristlerin Ermeni silahlı kuvvetleri ile bir araya geldiği görülüyor.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haydut Ermenistan'a destek verenleri ikaz ediyorum Ermenistan tren istasyonunu vurdu! Bomba Ermenistan iddiası Azerbaycan'dan ültimatom Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın topçu bataryalarını böyle imha etti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Komadan çıktı annesiyle kocasının evlendiğini öğrendi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cemal Enginyurt CHP'den teklif aldığını açıkladı MHP'den olaylı bir şekilde ihraç edilmişti
Vaka sayıları açıklaması olay olmuştu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama!
Putin, Trump ve Macron'dan ortak 'Dağlık Karabağ' çağrısı: Derhal ateşkes sağlanmalı
Fenerbahçe Cisse transferini Gülen Gözler'in Vecihi karakteriyle tanıttı
Davutoğlu'ndan Bakan Koca'ya vaka sayısı tepkisi: Aklımızla dalga geçmeyin
Erdoğan'ın 'idam' ve AYM' açıklaması! HDP'liler için olay sözler
ÖNCEKİ HABERLER
Rangers - Galatasaray maçını hangi kanal şifresiz veriyor
Çin’de 5 bin hayvanı depoda aç bırakarak öldürdüler
Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi! Gündemin ana maddesi Dağlık Karabağ'daki çatışmalar
Serie A'da Genoa-Torino maçı koronavirüs sebebiyle ertelendi
Amerikalıların kişisel gelirleri azalırken harcamaları arttı
Ortaokullar ne zaman açılır yüz yüze ders ne zaman başlayacak?
Yorumlar