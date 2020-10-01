İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG işbirliği! Olay görüntüler sızdı

Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altındaki Azerbaycan topraklarına taşıdı. Karabağ'da Ermeni Güçleri ile YPG teröristlerinin bir araya geldiği görüntüler ortaya çıktı.

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Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğine ilişkin kirli ittifak bir kez daha ortaya çıktı. Suriye’de eğitim almış onlarca PKK’lı terörist, Ermenistan tarafından işgal altındaki Karabağ’a nakledildi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ağustos ayından itibaren Suriye'den getirilen teröristlerin birkaç ayrı rota ile İran üzerinden Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a geçtiği kaydedildi.

Ortaya çıkan görüntülerde YPG'li teröristlerin Ermeni silahlı kuvvetleri ile bir araya geldiği görülüyor.