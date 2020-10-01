BIST 1.148
DOLAR 7,77
EURO 9,12
ALTIN 473,85
HABER /  POLİTİKA
ADV Bitcoin ile kazanın

Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi! Gündemin ana maddesi Dağlık Karabağ'daki çatışmalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar ele alındı.

Abone ol

Diplomatik kaynaklar, söz konusu görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan şiddetli çatışmalar ile Libya'da yaşanan gelişmelerin ele alındığını aktardı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.

Resmi verilere göre çatışmaların yeniden alevlendiği 27 Eylül'den beri tarafların verdiği toplam kayıp siviller de dahil 100 kişiyi aşmış durumda.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Milyonlarca emekliye 350 liralık 'intibak zammı' müjdesi! Kimler intibak alacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Vaka sayıları açıklaması olay olmuştu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama!
Putin, Trump ve Macron'dan ortak 'Dağlık Karabağ' çağrısı: Derhal ateşkes sağlanmalı
Fenerbahçe Cisse transferini Gülen Gözler'in Vecihi karakteriyle tanıttı
Davutoğlu'ndan Bakan Koca'ya vaka sayısı tepkisi: Aklımızla dalga geçmeyin
Erdoğan'ın 'idam' ve AYM' açıklaması! HDP'liler için olay sözler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın 'Gayrimeşru ilişkiler' açıklaması olay yarattı
ÖNCEKİ HABERLER
Serie A'da Genoa-Torino maçı koronavirüs sebebiyle ertelendi
Amerikalıların kişisel gelirleri azalırken harcamaları arttı
Beşiktaş, Umut Nayir'i Hajduk Split'e kiraladı
Antalya'da 16 yaşındaki İlayda kayıplara karıştı en son hastaneden ayrılmış
Buhar jeneratörleri Akkuyu'a ulaştı
65 yaş üstü seyahat yasağı var mı yasak saatleri kaç?
Yorumlar