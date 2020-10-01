Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi! Gündemin ana maddesi Dağlık Karabağ'daki çatışmalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar ele alındı.

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Diplomatik kaynaklar, söz konusu görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan şiddetli çatışmalar ile Libya'da yaşanan gelişmelerin ele alındığını aktardı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.

Resmi verilere göre çatışmaların yeniden alevlendiği 27 Eylül'den beri tarafların verdiği toplam kayıp siviller de dahil 100 kişiyi aşmış durumda.