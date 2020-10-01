Milyonlarca emekliye 350 liralık 'intibak zammı' müjdesi! Kimler intibak alacak

2000 yılı öncesi emeklilere intibak düzenlemesi yapılmıştı. Gelen düzenleme sonrasında emekliler 300 TL ödeme sağlanmıştı. Bu düzenleme ve ek maaş zammı için yargı yolunun kapanmış olması intibak zammı için tek bir yol bırakıyor. İşte, Emekliye intibak zammı olacak mı, gelecek mi? Kimlere verilecek?