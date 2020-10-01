Milyonlarca emekliye 350 liralık 'intibak zammı' müjdesi! Kimler intibak alacak
2000 sonrası emekli olan milyonlarca emekli intibak zammını bekliyor. İntibak Zammı kabul edilirse emeklilere 355 lira daha zam yapılacak. İntibak zamlarını kimler alabilecek? SGK emeklileri intibak alabilecek mi? Bağ-kur emeklilerine intibak uygulanacak mı? Emekli Sandığı emeklileri için son durum ne? İşte tüm ayrıntılar...
Emekliye intibak zammı olacak mı, gelecek mi? 2000 sonrası emekli olan binlerce vatandaş, taleplerini ve beklentilerini dile getiriyor. Taleplerin yerine getirilmesi halinde SGK ve Bağ-kur'dan emekli olanların maaşlarına 355 TL yansıması bekleniyor. Bakanlığın konuyla ilgili çalışma yürüttüğü biliniyor. Emekli intibak haberleri hakkında detaylar sayfamızda bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde bulunan emekli Bağkur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışmalar yürütmeye başladı.
2000 yılı öncesi emeklilere intibak düzenlemesi yapılmıştı. Gelen düzenleme sonrasında emekliler 300 TL ödeme sağlanmıştı. Bu düzenleme ve ek maaş zammı için yargı yolunun kapanmış olması intibak zammı için tek bir yol bırakıyor. İşte, Emekliye intibak zammı olacak mı, gelecek mi? Kimlere verilecek?
SSK-SGK- Emekliler için intibak düzenlemesi ne zaman çıkacak?
Emekli vatandaşların maaşlarına son yıllarda üst üste düzenlemeler yapıldı. Emekli aylığı olan vatandaşların ekonomik durumlarını rahatlatmak adına atılan ilk adım geçtiğimiz yıllarda emekli maaşlarının en az 1000 TL'ye yükseltilmesi oldu. Bu adımın hemen ardından gelen ikinci adım ise emeklilere her dini bayram öncesi 1000 TL bayram ikramiyesi verilmesi oldu.
Koronavirüs salgınının etkilerinin artırdığı dönemlerde emekli vatandaşların maaşlarına yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile birlikte emekli maaşları en az 1500 TL seviyesine yükseltildi. Bu düzenlemelerin esas amacı emeklilerin ekonomik gücünün artırılmaya çalışılması.