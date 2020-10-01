UEFA organizasyonlarında yüzde 30 seyirci kararı
UEFA, yerel yönetimlerle görüşülerek UEFA organizasyonlarında stadyum kapasitesinin %30'unu aşmamak kaydıyla maçlara seyirci alınacağını duyurdu.Abone ol
UEFA, maçlarda stadyumlara seyirci alınmasıyla ilgili yeni kararını duyurdu.
Yapılan açıklamada; Budapeşte'de oynanan Süper Kupa maçı referans gösterilerek UEFA organizasyonlarında yüzde 30'u aşmamak kaydıyla stadyumlara seyirci alınacağı belirtildi.
Açıklamada; kararın ülkelerdeki hükumetlerle görüşülerek alınacağı ifade edildi.
Bayern Münih ile Sevilla arasında Budapeşte'de oynanan Süper Kupa maçında tribünlerin yüzde 30 kapasitesine seyirci alınmıştı.