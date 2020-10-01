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UEFA organizasyonlarında yüzde 30 seyirci kararı

UEFA, yerel yönetimlerle görüşülerek UEFA organizasyonlarında stadyum kapasitesinin %30'unu aşmamak kaydıyla maçlara seyirci alınacağını duyurdu.

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UEFA, maçlarda stadyumlara seyirci alınmasıyla ilgili yeni kararını duyurdu.

Yapılan açıklamada; Budapeşte'de oynanan Süper Kupa maçı referans gösterilerek UEFA organizasyonlarında yüzde 30'u aşmamak kaydıyla stadyumlara seyirci alınacağı belirtildi.

Açıklamada; kararın ülkelerdeki hükumetlerle görüşülerek alınacağı ifade edildi.

Bayern Münih ile Sevilla arasında Budapeşte'de oynanan Süper Kupa maçında tribünlerin yüzde 30 kapasitesine seyirci alınmıştı.
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