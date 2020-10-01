Isparta ve Bolu'da durum endişe verici! Valiler açıkladı : Öyle yüksek ki şaşırırsınız

ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu ve Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten endişe veren açıklamalar geldi. Isparta'da vaka sayısı ikiye katlandı, Bolu'da hastanede yataklar yetmeyebilir deniyor.

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Isparta'da Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında 12 ilçe kaymakamının katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda başta koronavirüs salgını tedbirleri ile denetimleri olmak üzere bağımlılıkla mücadele, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla birlikte alınacak tedbirlerin değerlendirmesi yapıldı.

Büyük sıkıntı var

Salgının başındaki aylarla kıyaslandığında kent genelinde şu anda çok sayıda pozitif vaka olduğunu kaydeden Vali Ömer Seymenoğlu, şunları söyledi:



*"Ölümlü vaka sayılarımız pandeminin ilk aylarındakinden çok çok fazla. Dolayısıyla koronavirüsle mücadeleye pes etmeden devam etmemiz gerekiyor. Bakın rakamlar benim elimde.

Ağustos ayındaki ölüm sayısı ilk 5 aydaki sayının o kadar çok üzerinde ki, şaşırırsınız 'nasıl olur?' diye. Ağustos'u kabullendik Eylül'e geldik, Ağustos'un da 2 katını geçtik şu ana kadar. Büyük bir sıkıntı var.

*Şükür çevre illere göre Isparta o kadar kötü değil ama biraz gevşediğimiz takdirde 'yorulduk, pes ettik' dediğimizde emin olun ki o illerle yarışır hale geliriz. Onun için ne olur biraz gayret edelim".

Bolu Valisi : Böyle devam ederse yataklar yetmez

Isparta gibi Bolu'da da koronavirüs vaka sayısındaki artış alarm veriyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte her gün pozitif vakaların çıktığını belirterek, “Bu pozitif vakalar böyle artmaya devam ederse yataklarımız yeterli gelmeyebilir” dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde koronavirüs denetimlerine katıldı. Vali Ümit, otobüsle seyahatte HES kodu uygulaması başlatıldığını belirterek yolculara koronavirüs tedbirlerine uymaları uyarısında bulundu. Denetlemenin ardından açıklama yapan Vali Ümit, şunları söyledi:



*“Yurtlarda şu an 21 kişi kalıyor. Yurtlarda kalanlar grup grup. Bir kısmı izolasyona tabi olduğu halde bilerek dışarıya çıkmış ve yakalanmış kişiler. Bir kısmı da izole olduğunu biliyor ama izole olacak yeri yok, onları da alıyoruz"

* "2 bin 729 vatandaşımıza 2 milyon 456 bin TL ceza kesilmiş. Bu cezalar mutlaka tahsil ediliyor. Bunun kesinlikle bilinmesi lazım. Cezalar tahsil edilmiyor diye bir algı var, bu doğru değil. Devletin yaptığı bir iş kenarda unutulmaz"