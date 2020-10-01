Sivas'ta sular çekilince ortaya çıktı Fatih Sultan Mehmet'ten kalma eserler

Buralar hep suyla kaplanıyor: Bölge sakinlerinden Halil Aksoy (65), baraj suların her yıl belli zamanlarda dolup bu dönemlerde ise yeniden çekildiğini belirterek, "Bu baraja genellikle bahar aylarında su doluyor. Buralar hep suyla kaplanıyor. Ağustos ve eylül aylarında ise çekiliyor. Burası Kılıçkaya ve Çamlıgöze barajlarını besleyen su havzasıdır." dedi.