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Hasan Doğan'ın acı günü!

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın kanser tedavisi gören ağabeyi Murat Doğan, hayatını kaybetti. Doğan'ın cenazesi memleketi Kızılcıhamam'da toprağa verildi.

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ANKARA’da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın ağabeyi Murat Doğan (61), memleketi Kızılcahamam’da toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan’ın ağabeyi Murat Doğan, Ankara’da bir süredir gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Doğan’ın cenazesi, öğle namazı sonrası memleketi Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Yukarıçanlı köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Doğan’ın cenaze namazına, kardeşi Hasan Doğan, ailesi ve yakınları ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve vatandaşlar katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Ankara Valisi Vasip Şahin de cenaze namazından sonra köye gelerek Hasan Doğan’a taziyelerini iletti.

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