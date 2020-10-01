Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (1 Ekim 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8262'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 320.070'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 67 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1402 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1402 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 281 bin 151'e yükseldi. Toplam test sayısı 10 milyon 493 bin 807, ağır hasta sayısı 1507, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım'' ifadelerini kullandı.