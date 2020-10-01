Rusya'dan Karabağ ile ilgili Türkiye açıklaması!

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ülkesinin Dağlık Karabağ krizinin çözümünden yana olduğunu ve hiçbir tarafı diğerine karşı desteklemediğini belirtti.

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, bugünkü basın toplantısında, "Türkiye kesinlikle Azerbaycan’a destek veriyor. Bunu biliyoruz. Ama bu, bizim diğer tarafta olduğumuz ve Azerbaycan’a karşı Ermenistan’a destek verdiğimiz anlamına gelmiyor. Bu böyle değil. Biz adil çözüm, ateşkes, askeri operasyonların son bulmasından yanayız. Biz, her iki ülkenin bu gerilime son vermesini istiyoruz" ifadesini kullandı.