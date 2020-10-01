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Türkiye ile Yunanistan genel ilkelerde ortak anlayışa vardı

Anadolu Ajansı

NATO, Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir devam eden görüşmelerin ardından Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerine ilişkin mekanizmanın kurulduğunu bildirdi. Öte yandan; Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldığı açıklandı.

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NATO'dan yapılan açıklamaya göre; Türk ve Yunan askeri heyetlerin NATO karargahında yürüttüğü bir dizi teknik görüşmenin sonucunda ikili ayrıştırma usulleri mekanizması 1 Ekim itibarıyla kuruldu.

Mekanizma Doğu Akdeniz'de istenmeyen olaylar ve kaza riskini azaltmayı amaçlıyor. Mekanizma çerçevesinde Türkiye ile Yunanistan arasında denizde ve havadaki ayrıştırmayı kolaylaştıracak bir acil irtibat hattı oluşturulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, mekanizmanın kurulmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek bunun 'iki değerli NATO müttefikinin yapıcı çabaları' sayesinde mümkün olduğunu belirtti. Stoltenberg, "Bu güvenlik mekanizması anlaşmazlıkların altında yatan konuları ele alacak diplomatik çabalara alan yaratılmasına yardımcı olabilir. Bunu daha da geliştirmeye hazırız. Her iki müttefik ülkeyle temas halinde olmayı sürdüreceğim" ifadesini kullandı.

NATO'nun iki ülke arasında benzer bir mekanizmanın 1990'lı yıllarda kurulmasına da yardımcı olduğu belirtildi.

MSB: "Genel ilkelerde ortak anlayışa varıldı"

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan teknik toplantılara ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verildiği anımsatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldı. Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği bir sonraki toplantının 5 Ekim 2020'de NATO Karargahı'nda yapılması planlanmaktadır."

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