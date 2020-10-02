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Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı

Galatasaray'ın Rangers'a 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçın 85. dakikasında Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard ile Galatasaray Teknik Direktörü arasında tartışma yaşandı.

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Galatasaray'ın Rangers'a 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçın son dakikalarında gergin anlar yaşandı.

Mücadelenin bitimine 5 dakika kala Rangers Teknik Direktörü Gerrard, sürekli itirazlarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 'çok konuşuyorsun' şeklinde el hareketi yaptı.

Bu hareketin ardından Terim, İngiliz teknik adama sert tepki gösterdi.

Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı

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