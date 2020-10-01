İYİ Parti Başkanlık Divanı belli oldu! Koray Aydın yeniden seçildi

İYİ Parti'de kurultayın ardından Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısını yaptı. Yeni GİK toplantısında Başkanlık Divanı belli oldu. Koray Aydın, yeniden Teşkilat Başkanı seçildi.

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İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener’in A takımı belli oldu. İYİ Parti lideri Akşener liderliğinde Ankara Swiss Otel’de gerçekleşen Genel İdare Kurulu toplantısının adından Başkanlık Divanı da belirlendi.

Listede yeni isimler dikkat çekti. Partiye yeni katılan isimlerden Erhan Usta Ekonomi Politikaları Başkanlığına getirildi. Bahadır Erdem Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı görevine getirildi.

Öte yandan Mehmet Tolga Akalın Seçim İşleri Başkanlığı, Ünzile Yüksel Toplumsal Politikalar Başkanlığı, Arzu Önşen Doğa ve Çevre Politikaları ve Burak Akburak da STK İlişkileri Başkanlığı görevine aldı.



İşte o liste:

Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı

Genel Sekreter Uğur POYRAZ

Mali İşler Başkan Ümit DİKBAYIR

Teşkilat Başkanı Koray AYDIN

Hukuk ve Adalet Politikaları Bahadır ERDEM

Seçim İşleri Başkanı Mehmet Tolga AKALIN

Uluslararası Politikalar Ahmet Kamil EROZAN

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Yavuz AĞIRALİOĞLU

Ortadoğu Politikaları Salim ENSARİOĞLU

Yerel Yönetimler Başkanı Metin ERGUN

Ekonomi Politikaları Erhan USTA

Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit ÖZKALE

Milli Güvenlik Politikaları Nuri OKUTAN

Eğitim Politikaları Başkanı Şenol SUNAT

Toplumsal Politikalar Ünzile YÜKSEL

Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel YANIKÖMEROĞLU

Gençlik Politikaları Başkanı Berna SUKAS

Doğa ve Çevre Politikaları Arzu ÖNŞEN

STK İlişkileri Başkanı Burak AKBURAK