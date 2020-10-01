İYİ Parti Başkanlık Divanı belli oldu! Koray Aydın yeniden seçildi
İYİ Parti'de kurultayın ardından Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısını yaptı. Yeni GİK toplantısında Başkanlık Divanı belli oldu. Koray Aydın, yeniden Teşkilat Başkanı seçildi.Abone ol
İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener’in A takımı belli oldu. İYİ Parti lideri Akşener liderliğinde Ankara Swiss Otel’de gerçekleşen Genel İdare Kurulu toplantısının adından Başkanlık Divanı da belirlendi.
Listede yeni isimler dikkat çekti. Partiye yeni katılan isimlerden Erhan Usta Ekonomi Politikaları Başkanlığına getirildi. Bahadır Erdem Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı görevine getirildi.
Öte yandan Mehmet Tolga Akalın Seçim İşleri Başkanlığı, Ünzile Yüksel Toplumsal Politikalar Başkanlığı, Arzu Önşen Doğa ve Çevre Politikaları ve Burak Akburak da STK İlişkileri Başkanlığı görevine aldı.
İşte o liste:
Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı
Genel Sekreter Uğur POYRAZ
Mali İşler Başkan Ümit DİKBAYIR
Teşkilat Başkanı Koray AYDIN
Hukuk ve Adalet Politikaları Bahadır ERDEM
Seçim İşleri Başkanı Mehmet Tolga AKALIN
Uluslararası Politikalar Ahmet Kamil EROZAN
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Yavuz AĞIRALİOĞLU
Ortadoğu Politikaları Salim ENSARİOĞLU
Yerel Yönetimler Başkanı Metin ERGUN
Ekonomi Politikaları Erhan USTA
Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit ÖZKALE
Milli Güvenlik Politikaları Nuri OKUTAN
Eğitim Politikaları Başkanı Şenol SUNAT
Toplumsal Politikalar Ünzile YÜKSEL
Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel YANIKÖMEROĞLU
Gençlik Politikaları Başkanı Berna SUKAS
Doğa ve Çevre Politikaları Arzu ÖNŞEN
STK İlişkileri Başkanı Burak AKBURAK
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti kurultayında yaşanan 'Oy verilmeyecekler' listesi partide krize neden olmuştu. 15 milletvekili, listeden Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ı sorumlu tutarken, topu Meral Akşener'e atmış ve "Kalem sizin elinizde, Koray Aydın göreve devam edecekse biz yokuz." demişlerdi