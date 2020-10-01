Rangers Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı maçı golleri ve geniş özeti

UEFA Avrupa Ligi play-off Turu mücadelesinde İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olan temsilcimiz Galatasaray, 90 dakika sonunda 2-1'lik skorla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Rangers'a turu getiren golleri 52. dakikada Scott Arfield ve 59. dakikada James Tavernier kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 87. dakikada Marcao'dan geldi.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti. 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü, 3. ön eleme turunda ise Hajduk Split'i devirerek play-off turuna kalan sarı-kırmızılı temsilcimiz, play-off turunda İskoç ekibi Rangers'a deplasmanda 2-1 kaybederek elendi.

Rangers'ın etkili başladığı maçta Galatasaray mücadelenin ilk dakikalarında oyuna ortak oldu. Dakikalar ilerledikçe rakip savunmanın üzerine daha çok giden Galatasaray gol fırsatı bulmakta ise zorlandı. İlk yarı 0-0 sona ererken; iki takım da 45 dakikada isabetli şut bulamadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan İskoç ekibi golü erken buldu. 52. dakikada Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin asistinde topu filelerle buluşturan Scott Arfield takımını 1-0 öne geçirdi. Galatasaray ilk golün şokunu atlatmadan Rangers'ın ikinci golü de geldi. 59. dakikada soldan içeri gönderilen ortaya kale önünde yükselip kafayı vuran sağ bek James Tavernier skoru 2-0'a getirdi. 2-0 geriye düştükten sonra rakip kalede baskısını artıran Galatasaray, 87. dakikada farkı bire indirdi. Hücuma çıkan Marcao attığı kafa golüyle durumu 2-1'e getirdi. Ancak bu gol Galatasaray'a yetmedi.

90 dakikanın sonunda 2-1 kazanan Rangers, adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı. Galatasaray ise Avrupa'ya veda etti.

Maçtan önemli dakikalar

9. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli, topu almak istedi. Kaleci McGregor, Feghouli'den önce meşin yuvarlağın sahibi oldu.

20. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Feghouli, gelişine topa vurdu. Meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.

32. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasında top son olarak Marcao'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcunun kale içine göndermek istediği top, Goldson'dan döndü. Rangers savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

52. dakikada Rangers öne geçti. Hagi'nin pasında kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kalan Arfield, topu ağlara gönderdi: 1-0

59. dakikada Rangers farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Barisic'in ceza alanına ortasında savunmadan seken topa arka direkte Tavernier kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

87. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Sarı-kırmızılı ekibin sağ taraftan kullandığı köşe atışında arka direkte Marcao, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1

Kalan sürede skorda bir değişiklik olmadı ve Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti.

Rangers: 2 - 1 :Galatasaray

Stat: Ibrox

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)

Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi (Dk. 78 Jack), Morelos (Dk. 87 Itten), Kent

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Feghouli (Dk. 73 Diagne), Belhanda (Dk. 66 Etebo), Babel (Dk. 65 Ömer Bayram), Falcao

Goller: Dk. 52 Arfield, Dk. 59 Tavernier (Rangers), Dk. 87 Marcao (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 29 Elabdellaoui, Dk. 65 Belhanda (Galatasaray)