Survivor yıldızları Nisa ve Barış yakalanınca panik oldu bakın ne yaptılar
ÇEŞME'de sarmaş dolaş görüntülenen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı önceki gün Etiler'deydi. Gazetecileri görünce panik olan ikili, aşk dedikodularını güçlendirdi.
'Survivor'da gönüllüler takımında birlikte yarışan Barış Murat Yağcı-Nisa Bölükbaşı çifti, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Cadde'nin haberine göre ikili, karşılarında gazetecileri görünce ne yapacaklarını şaşırdı.
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Yağcı'nın yanından uzaklaşmaya çalışan Bölükbaşı, kahkaha atarak gülmeye başlasa da Yağcı, durumu kurtarmaya çalıştı.
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Trafikte fark ettikleri taksiye doğru yönelen çift, yarışmada sergiledikleri performansı İstanbul trafiğinde gösterdiler.
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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yoğun trafikte taksiye binerek uzaklaştı.
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