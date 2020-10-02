İYİ Parti Eskişehir vekili Arslan Kabukçuoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu'nun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu'nun korona virüse yakalandığını duyurdu.

Büyükerşen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini iletirken, "Covid-19 testi pozitif çıkan İYİ Parti Eskişehir Milletvekilimiz Sayın Arslan Kabukçuoğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

'Ankara hastanesinde yatarak tedavi görüyorum'

Koronavirüse yakalanan İyi Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada Covid-19 nedeniyle Ankara Şehir hastanesinde yatarak tedavi gördüğünü belirtti.