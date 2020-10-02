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Hakan Çalhanoğlu ipten aldı! Milan penaltılarla Rio Ave'yi eledi

UEFA Avrupa Ligi'nde Milan, 120 dakikası 2-2 biten maçta Rio Ave'yi mağlup etti. Nefes kesen penaltılarda Milan 9-8 kazanarak gruplara kaldı. Hakan Çalhanoğlu, son dakikalarda attığı golle maçın uzatmaya gitmesini sağladı.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Milan, bir önceki turda Beşiktaş'ı eleyen Rio Ave'ye konuk oldu.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Milan, 51. dakikada Alexis Saelemaekers'in golüyle 1-0 öne geçti. 72. dakikada Chico Geraldes, Rio Ave adına skoru 1-1'e getirdi.

90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona ererken mücadele uzatmalara kaldı. 91. dakikada Gelson Dala, Rio Ave'yi 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Geriye düşen Milan, 120. dakikada nefes aldı. Penaltıdan Hakan Çalhanoğlu topu filelere gönderdi ve skor 2-2'ye geldi.

120 dakika 2-2'lik skorla biterken maç penaltılara kaldı.

Penaltılarda iki takım da uzun süre birbirine üstünlük geçiremedi. Milan, rakibini penaltılarda 9-8 yenerek Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde günün diğer sonuçları

Cluj 3-1 KuPS Kuopio

Sporting Charleroi 1-2 Lech Poznan

Malmö 1-3 Granada

Liberec 1-0 APOEL

Ararat 1-2 Kızılyıldız

Rosenborg 0-2 PSV Eindhoven

Dinamo Zagreb 3-1 Flora Talinn

Hapoel Beer Sheva 1-0 Viktoria Plzen

Legia Varşova 0-3 Karabağ

Sarajevo 0-1 Celtic

Kopenhag 0-1 Rijeka

Standard Liege 3-1 Fehervar

Dinamo Brest 0-2 Ludogorets Razgrad

Dundalk 2-1 Klaksvik

Basel 1-3 CSKA Sofya

Young Boys 3-0 Tirana

Rangers 2-1 Galatasaray

AEK Atina 2-1 Wolfsburg

Tottenham 7-2 Maccabi Haifa

Sporting 1-4 LASK Linz

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