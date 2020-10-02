Hakan Çalhanoğlu ipten aldı! Milan penaltılarla Rio Ave'yi eledi
UEFA Avrupa Ligi'nde Milan, 120 dakikası 2-2 biten maçta Rio Ave'yi mağlup etti. Nefes kesen penaltılarda Milan 9-8 kazanarak gruplara kaldı. Hakan Çalhanoğlu, son dakikalarda attığı golle maçın uzatmaya gitmesini sağladı.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Milan, bir önceki turda Beşiktaş'ı eleyen Rio Ave'ye konuk oldu.
İlk yarısı 0-0 biten maçta Milan, 51. dakikada Alexis Saelemaekers'in golüyle 1-0 öne geçti. 72. dakikada Chico Geraldes, Rio Ave adına skoru 1-1'e getirdi.
90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona ererken mücadele uzatmalara kaldı. 91. dakikada Gelson Dala, Rio Ave'yi 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Geriye düşen Milan, 120. dakikada nefes aldı. Penaltıdan Hakan Çalhanoğlu topu filelere gönderdi ve skor 2-2'ye geldi.
120 dakika 2-2'lik skorla biterken maç penaltılara kaldı.
Penaltılarda iki takım da uzun süre birbirine üstünlük geçiremedi. Milan, rakibini penaltılarda 9-8 yenerek Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi'nde günün diğer sonuçları
Cluj 3-1 KuPS Kuopio
Sporting Charleroi 1-2 Lech Poznan
Malmö 1-3 Granada
Liberec 1-0 APOEL
Ararat 1-2 Kızılyıldız
Rosenborg 0-2 PSV Eindhoven
Dinamo Zagreb 3-1 Flora Talinn
Hapoel Beer Sheva 1-0 Viktoria Plzen
Legia Varşova 0-3 Karabağ
Sarajevo 0-1 Celtic
Kopenhag 0-1 Rijeka
Standard Liege 3-1 Fehervar
Dinamo Brest 0-2 Ludogorets Razgrad
Dundalk 2-1 Klaksvik
Basel 1-3 CSKA Sofya
Young Boys 3-0 Tirana
Rangers 2-1 Galatasaray
AEK Atina 2-1 Wolfsburg
Tottenham 7-2 Maccabi Haifa
Sporting 1-4 LASK Linz