AB zirvesinde Türkiye’ye yaptırım tehdidi! Tüm seçenekleri kullanırız

BRÜKSEL'deki AB zirvesinin ilk gününde Türkiye'ye yönelik tehditvari açıklamalar dikkat çekti. AB yetkilileri, Doğu Akdeniz'deki eylemleri devam ettiği takdirde Türkiye'nin yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

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AB ülkeleri liderleri dün yoğun bir gündemi değerlendirmek üzere Brüksel’de bir araya geldi. Zirvenin ana gündem maddelerini Belarus’taki siyasi kriz, Doğu Akdeniz gerilimi ve Dağlık Karabağ’da yaşananlar oluştururken, liderler iki gün sürecek zirvenin ilk gününde gecenin ilerleyen saatlerine kadar toplantıyı sürdürdü.

Toplantının sona ermesiyle Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen kameraların karşısına geçti. İkili basın mensuplarına Türkiye'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Tek taraflı eylemlerden vazgeçmesini bekliyoruz"

İlk olarak söz alan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu belirterek şunları söyledi: Türkiye ile olumlu ve yapıcı bir ilişki kurmak istiyoruz. Bunun Ankara’nın da çıkarına olduğuna inanıyoruz. Ancak provokasyonlar ve baskılar durduğunda bu gerçekleşebilir. Bu yüzden Türkiye’nin tek taraflı eylemlerden vazgeçmesini bekliyoruz.

Bu hareketlerin Ankara tarafından tekrarlanması halinde AB tüm mevcut araçları ve seçenekleri kullanacaktır.

"Zirveden sonraki iki hafta Türkiye için kritik"

Ursula von der Leyen’den sonra konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise, zirveden sonraki iki haftanın Türkiye için kritik önem taşıdığını söyledi.

Türkiye meselesinin Aralık ayındaki zirvede yeniden gündeme geleceğini belirten Michel, şöyle devam etti: Çift stratejimiz var. Siyasi diyaloğa bir şans tanımak istiyoruz. Diğer taraftan da değerlerimiz ve Yunanistan’la Kıbrıs’a destek konusundaki kararlılığımızı ifade ettik. Eğer Türkiye bizimle daha olumlu bir gündeme girmek istiyorsa, biz de Türkiye’yle daha olumlu bir gündeme sahip olmaya hazırız.