Ankara'da dükkana girdi! Ailesinin yanında kurşun yağdırdı

ANKARA’nın Sincan İlçesinde av malzemesi satan dükkana giren 3 kişi kendilerine ruhsatsız tüfek satmak istemeyen esnafa ailesinin yanında kurşun yağdırdı. Şans eseri tüfekli saldırıda kimse yaralanmadı.

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Olay Ankara’nın Sincan İlçesi İstasyon Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde 3 kişi av malzemesi satan dükkana gelerek Hasan S.’den ruhsatsız tüfek almak istedi. Dükkan sahibi Hasan S. ise ruhsatsız tüfek satamayacağını söyledi. Bu duruma tepki gösteren 3 kişi tehdit ederek tüfeğin 1 saat sonra hazır olmasını isteyerek dükkandan ayrıldı.



1 saat sonra tekrar gelen 3 kişi tekrardan tüfek almak istediğini söyleyerek Hasan S.’yi darp etmeye başladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar hemen Hasan S.’nin yardımına koştu. Kavgayı esnaflar ayırırken 3 kişi olay yerinden uzaklaşarak tekrardan ellerinde tüfekle dükkana geldi. Yanlarında getirdikleri tüfekle dükkana ateş eden 3 kişi daha sonra olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alınırken, Hasan S. ve ailesi ise tüfekli saldırıda yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kaçan 3 kişi yakalamak için çalışma başlattı.



"3 kişi beni darp etmeye başladı"

Dükkan sahibi Hasan S. olay anını anlattı. Hasan S. kavga esnasında çocuklarının da burada olduğunu aktarırken "Akşam 8 gibi 3 kişi geldiler. Benden ruhsatsız tüfek istediler. Ben de ruhsatınız varsa verebileceğimi söyledim. İçlerinden biri tüfeğin 1 saat sonra hazır olmasını istediler ve daha sonra gittiler. Bunlar 1 saat sonra tekrar geldi. Daha aramızda tartışma başladı. Daha sonra bu 3 kişi beni darp etmeye başladı. Durumu gören esnaflar hemen geldi. Esnaflar araladı kavgayı. Bunlar daha sonra gitti bu sefer tüfekle ateş ederek geldiler. Ben kaçtım. Çocuklarımı yan tarafa götürdük. Ateş edildiğini oradan duydular. Şimdi kardeşime bıraktım onları perişan haldeler. Geç saate kadar duruyoruz ki bir şeyler kazanalım. Pandemi döneminde kiramızı ödeyelim istiyoruz. Şahıslardan 1 tanesi daha önceden gelip alışveriş yaptı. Ama diğer 2’sini hiç görmedim.” dedi.