BIST 1.139
DOLAR 7,76
EURO 9,11
ALTIN 478,13
HABER /  YEREL
ADV Stokları eritmek amacıyla tüm kitaplar maliyet fiyatına, tam 500 kitap hepsi tek fiyat: 5 TL

Ankara'da dükkana girdi! Ailesinin yanında kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı

ANKARA’nın Sincan İlçesinde av malzemesi satan dükkana giren 3 kişi kendilerine ruhsatsız tüfek satmak istemeyen esnafa ailesinin yanında kurşun yağdırdı. Şans eseri tüfekli saldırıda kimse yaralanmadı.

Abone ol

Olay Ankara’nın Sincan İlçesi İstasyon Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde 3 kişi av malzemesi satan dükkana gelerek Hasan S.’den ruhsatsız tüfek almak istedi. Dükkan sahibi Hasan S. ise ruhsatsız tüfek satamayacağını söyledi. Bu duruma tepki gösteren 3 kişi tehdit ederek tüfeğin 1 saat sonra hazır olmasını isteyerek dükkandan ayrıldı.

1 saat sonra tekrar gelen 3 kişi tekrardan tüfek almak istediğini söyleyerek Hasan S.’yi darp etmeye başladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar hemen Hasan S.’nin yardımına koştu. Kavgayı esnaflar ayırırken 3 kişi olay yerinden uzaklaşarak tekrardan ellerinde tüfekle dükkana geldi. Yanlarında getirdikleri tüfekle dükkana ateş eden 3 kişi daha sonra olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alınırken, Hasan S. ve ailesi ise tüfekli saldırıda yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kaçan 3 kişi yakalamak için çalışma başlattı.

"3 kişi beni darp etmeye başladı"
Dükkan sahibi Hasan S. olay anını  anlattı. Hasan S. kavga esnasında çocuklarının da burada olduğunu aktarırken "Akşam 8 gibi 3 kişi geldiler. Benden ruhsatsız tüfek istediler. Ben de ruhsatınız varsa verebileceğimi söyledim. İçlerinden biri tüfeğin 1 saat sonra hazır olmasını istediler ve daha sonra gittiler. Bunlar 1 saat sonra tekrar geldi. Daha aramızda tartışma başladı. Daha sonra bu 3 kişi beni darp etmeye başladı. Durumu gören esnaflar hemen geldi. Esnaflar araladı kavgayı. Bunlar daha sonra gitti bu sefer tüfekle ateş ederek geldiler. Ben kaçtım. Çocuklarımı yan tarafa götürdük. Ateş edildiğini oradan duydular. Şimdi kardeşime bıraktım onları perişan haldeler. Geç saate kadar duruyoruz ki bir şeyler kazanalım. Pandemi döneminde kiramızı ödeyelim istiyoruz. Şahıslardan 1 tanesi daha önceden gelip alışveriş yaptı. Ama diğer 2’sini hiç görmedim.” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Manisa'da 2 bin yıllık yol bulundu! Uzunluğu görenleri şaşırttı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hollandalı bilim insanalarından korkutan koronavirüs uyarısı: Endişe verici derecede kısa
Fatih Terim Belhanda'ya kapıyı gösterdi: Gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump koronavirüse yakalandı! Seçime bir ay kaldı
Ege Üniversitesi'ndeki taciz iddiasında ikinci perde! Öğrenciler ayaklandı
İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi duraklarına baskın! 18 kişi gözaltına alındı
AB'den flaş açıklama:Türkiye yapıcı çaba gösterirse pozitif gündem başlatacağız
ÖNCEKİ HABERLER
Safiye Soyman kaç yaşında kimdir Faik Öztürk ile evli mi?
İstanbul'da kamyonet devrildi! Trafik felç oldu
Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması!
Ekim ayı evde bakım maaşları ne zaman yatar ekim ödemeleri
CHP'li Adıgüzel'in iddiası olay: Covid-19 kitleri cemaatçi firmadan fahiş fiyata alınıyor
Masterchef Duygu Acarsoy Esra Erol'a çıkmış! İlk eşi Orhan Gül ve Merve Gül ifşası
Yorumlar