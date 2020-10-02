Manisa'da bulunan 2 bin yıllık tarihi yol uzunluğuyla şaşırttı

Hedef antik yolları açığa çıkarmak: Doç. Dr. Sezgin konuşmasında şöyle konuştu: "Kazı çalışmaları ağırlıklı olarak antik yollar üzerinden gerçekleştiriliyor. Kazıların başladığı 2004 yılından bu yana ana hedeflerimizden biri kentin önemli kamu yapılarına ulaşan antik yolları açığa çıkarmaktı. Bu konuda oldukça ilerletme kaydettiğimizi düşünüyorum. Ziyaretçilerin antik kenti gezerken 'antik yolları' kullanmasını istiyoruz. Bu bağlamda da çalışmalarımızı buna göre düzenliyoruz."