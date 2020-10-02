Manisa'da bulunan 2 bin yıllık tarihi yol uzunluğuyla şaşırttı
YUNUSEMRE ilçesinde M.Ö. 8'inci yüzyıldan günümüze kadar ayakta kalan yaklaşık 2 bin yıllık yol ortaya çıkarıldı.
Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan ve tarihi M.Ö. 8'inci yüzyıla kadar uzanan Manisa'nın Yunusemre ilçesi Köseler Mahallesi yakınında bulunan Aigai Antik Kenti'nde 2020 yılı kazı çalışmaları 10 kişilik bir ekiple sürüyor. Türk Tarih Kurumu resmi sponsorluğunda, Manisa'nın Yunusemre ve İzmir'in Aliağa ilçesi belediyelerinin destekleriyle ekim ayının sonuna kadar sürmesi planlanan kazı çalışmaları bu yıl, kentteki antik yollar üzerinde yoğunlaştı.
Kazılarda, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu bilinen 'antik yol' ortaya çıktı. Roma Dönemi'nde yapıldığı tespit edilen yolun İzmir'in Aliağa ilçesi Yenişakran Mahallesi'nden Manisa'ya kadar uzandığı ve 60 kilometre olduğu tahmin ediliyor.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, bulunan antik yolun, İzmir Aliağa'daki Kyme Antik Kenti ve Temnos Antik Kenti ile bağlantılı olduğunu söyledi. Kente gelen ziyaretçilerin gezi sırasında antik yolları kullanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Hedef antik yolları açığa çıkarmak: Doç. Dr. Sezgin konuşmasında şöyle konuştu: "Kazı çalışmaları ağırlıklı olarak antik yollar üzerinden gerçekleştiriliyor. Kazıların başladığı 2004 yılından bu yana ana hedeflerimizden biri kentin önemli kamu yapılarına ulaşan antik yolları açığa çıkarmaktı. Bu konuda oldukça ilerletme kaydettiğimizi düşünüyorum. Ziyaretçilerin antik kenti gezerken 'antik yolları' kullanmasını istiyoruz. Bu bağlamda da çalışmalarımızı buna göre düzenliyoruz."