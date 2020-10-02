Şaka değil gerçek! Belçika'da başbakan yazı tura ile belirlendi

BELÇİKA'da 16 ay aradan sonra hükümet nihayet kuruldu. Başbakan'ı seçmek içinse oldukça ilginç bir yola başvuruldu. Koalisyon liderleri kimin başbakan olacağını belirlemek için yazı tura attı.

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Başbakan'ın yazı turayla belirlendiği olay Belçika'da yaşandı.

16 aydır süren hükümet kurma çalışmaları nihayet sonuçlandı. 7 parti hükümeti kurma konusunda anlaştı.

Başbakan, Flaman liberal parti Open VLD'den 'den Alexander de Croo olacak.

"Vivaldi koalisyonu" olarak adlandırılan anlaşma Kral Philippe'e (FİLİP) bildirildi.

İki büyük partinin lideri gelişmeyi basın açıklamasıyla duyurdu.

Sosyalist Paul Magnette: Yazı tura attık, harika bir tercih oldu

De Croo'yla birlikte basın toplantısına katılan Fransızca konuşan Sosyalist Paul Magnette, kimin başbakan olacağına yönelik soruya esprili bir yanıt vererek, "Nasıl seçeceğimizi bilemedik, o yüzden yazı tura attık. Alexander denk geldi ama bu harika bir tercih" dedi.

Böylece Belçika'da yeni hükümet kurma görüşmelerini yürüten siyasi partiler, "Vivaldi koalisyonu" olarak adlandırılan 7 partili hükümet üzerinde anlaşmış oldu.

De Croo böylece 2011'den bu yana ülkenin ilk Flaman Başbakanı da olmuş oldu.

De Croo böylece 2011'den bu yana ülkenin ilk Flaman Başbakanı da olmuş oldu. 16 aylık görüşmelerin ardından yazı turayla belirlenen Alexander de Croo yarın yemin ederek görevine başlayacak.