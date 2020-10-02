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Anadolu Efes Euroleague'in ilk maçında bozguna uğradı

THY Euroleague'in ilk haftasında Anadolu Efes, evinde Zenit'e 73-69 yenildi.

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Anadolu Efes, THY Euroleague'de sezona iyi başlamadı. Açılış maçında Zemit Saint Petersburg'u konuk eden lacivert-beyazlılar, parkeden 73-69'luk mağlubiyetle ayrıldı.

Tedavisi süren yıldız guardı Shane Larkin'den yoksun olan Efes, ilk çeyrekte skor bulmakta zorlandı.

İlk 10 dakikada 10 sayıda kalan Ergin Ataman'ın öğrencileri, soyunma odasına 26-26 eşitlikle gitti.

Micic ve Beaubois ile üçüncü çeyrekte üstünlüğü ele alan Anadolu Efes, 5 sayı önde girdiği son çeyrekte Kevin Pangos'a engel olamadı.

Maçın son 23 saniyesinde 4 kez serbest atış çizgisine giden Kanadalı guard, takımını 73-69'luk galibiyete taşıdı.

Anadolu Efes sezonun ikinci maçında 8 Ekim'de Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

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