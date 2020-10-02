BIST 1.139
DOLAR 7,76
EURO 9,11
ALTIN 478,13
HABER /  YEREL
ADV Stokları eritmek amacıyla tüm kitaplar maliyet fiyatına, tam 500 kitap hepsi tek fiyat: 5 TL

Eskişehir'de hesabına yanlışlıkla yatırılan parayı bankaya teslim etti

Anadolu Ajansı

Eskişehir'de oto yıkama işiyle uğraşan bir kişi, özel bir bankaya ait hesabına fazladan 4 bin lira yatırıldığını fark ederek, geri alınması için başvuruda bulundu.

Abone ol

Kent merkezinde yaşayan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Fahri Toğrul, özel bir bankaya ait hesabına 2 bin lira yatırdı. Bir süre sonra cep telefonuna gelen mesajlardan banka hesabına 4 bin lira daha yattığını fark eden Toğrul, bu paranın nereden geldiğini araştırdı. 

 Bankanın hesabına yanlışlıkla 4 bin lira yatırdığını anlayan ve bankaya ait şubeye giden Toğrul, parayı yetkililere teslim etti.

"Harama el sürmek bize yakışmaz"

Toğrul, AA muhabirine, bankaya para yatırdıktan sonra geldiği iş yerinde hesabında fazla para gördüğünü söyledi.

Hesabına yatırdığı 2 bin lira dışında fazladan 4 bin lira daha olduğunu fark ettiğini anlatan Toğrul, "Bu paranın nereden geldiğini araştırdım. Çünkü bana ait değildi. Banka tarafından mükerrer olarak paranın hesabıma 2 kez yatırıldığını anladım. Bir vatandaşlık görevi olarak parayı bankaya iade etmek için başvuruda bulundum. Bu para bana yaramaz. Harama el sürmek bize yakışmaz. Herkesin parayı ihtiyacı var ancak bizim olmayan parada gözümüz yok." dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz: Fotoğrafı gördükten 1 hafta sonra...
AB zirvesinde Türkiye’ye yaptırım tehdidi! Tüm seçenekleri kullanırız
Hollandalı bilim insanalarından korkutan koronavirüs uyarısı: Endişe verici derecede kısa
Fatih Terim Belhanda'ya kapıyı gösterdi: Gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump koronavirüse yakalandı! Seçime bir ay kaldı
Ege Üniversitesi'ndeki taciz iddiasında ikinci perde! Öğrenciler ayaklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Konya Şehir Hastanesi bugün açılıyor! Kurdeleyi Erdoğan kesecek
Adana'da Tuğba Keleş’i öldüren Erdoğan Küpeli hakkında hastaneden haber: Hayatını kaybetti
Antalya'da genç kızı ormana götürüp darp ettiler! Ceza yağdı
Safiye Soyman çocukları kızı Ümran ve oğlu Harun kimdir?
Şaka değil gerçek! Belçika'da başbakan yazı tura ile belirlendi
Ortaokullar ne zaman açılır yüz yüze ders ne zaman başlayacak?
Yorumlar