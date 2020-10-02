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Trabzonspor'un anlaştığı Djaniny Semedo imza için kente geldi

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo, kente geldi.

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Bordo-mavililerin yeni transferi Djaniny Semedo’nun bulunduğu uçak saat 08.30’da Trabzon Havalimanı’na indi. Saat 09.20’de dış hatlar bölümünden çıkış yapan Yeşil Burun Adalı futbolcu, Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı. Semedo, menajeri ve beraberindekiler daha sonra kendilerini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Djaniny Tavares Semedo’nun Trabzon’da yönetimle yapacağı son görüşmenin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

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