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Türkiye'de 60 bin kişi daha milyoner oldu! Döviz ve altın aldılar

Koronavirüs salgınının etkisiyle bozulan ekonomide gelir eşitsizliği daha çok artarken, milyonerlere sekiz ayda 60 bin 582 kişi daha eklendi.

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BDDK’nın ağustos verileri itibarıyla yurtiçi yerleşiklerin mevduatı 8 ayda yüzde 29.7 artarak 3 trilyon 99 milyon TL'yi aştı. Bu artışın yüzde 6'sı 1 milyon TL ve üzeri hesapları kapsıyor.

Bu süreçte milyonerlerin mevduat pastasından aldığı pay 1.5 puan artarak yüzde 55.7'ye çıktı. Hesabında 10 bin TL'ye kadar mevduatı olanların payı ise 0.2 puan azalarak yüzde 2.5'da kaldı.

Servetleri 431 milyar TL arttı

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre, yurtiçi yerleşiklerin hesaplarında biriken her 100 liralık servetin 61 lirası milyonerlerin hesabına eklendi. Türkiye'nin milyonerleri servetlerine yılbaşından bu yana 431 milyar 141 milyon TL daha ekledi. Bankalarda 1 milyon TL ve üzeri mevduatı bulunan 262 bin 602 mudinin serveti 1 trilyon 729 milyar 268 milyon TL'ye çıktı.

Döviz ve altın tutarı

Mevduat olarak bankalarda tutulan paralarda yabancı para mevduatın ağırlığı arttı. Hesaplardaki döviz ve altın mevduatının toplamı 8 ayda 218.5 milyar dolar oldu. Altın hesapları 8 ayda 13.6 milyar dolardan 32.8 milyar dolara çıktı. Döviz ve altın hesaplarındaki 22.1 milyar dolarlık artışın 10.2 milyar doları milyonerlerin hesaplardan kaynaklandı. Milyonerlerin hesaplarından döviz ve altın tutarı 131.9 milyar dolara çıktı.

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