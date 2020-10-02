Fenerbahçe'de kanat transferi için iki aday

Fenerbahçe, Norwich'in Arjantinli oyuncusu Emiliano Buendia ve Bodo/Glimt forması giyen Philip Zinckernagel için kiralık teklifini yaptı.

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Transfere doymayan Fenerbahçe, Papiss Demba Cisse'yi kadrosuna katarak bu sezon 15. imzasını attırdı. Şimdi gözler transfere nokta konacak son isme çevrildi. 16. isim kanada gelecek. Bu noktada hem Norveç'ten hem de İngiltere'den adaylar kulübün listesinde yer alıyor.

Geçen sezon Premier Lig'den küme düşen Norwich'in Arjantinli kanat oyuncusu Buendia ile Bodo/Glimt forması giyen Zinckernagel Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor.

Zinckernagel'in Bodo/Glimt ile sözleşmesi aralık sonu bitiyor

Buendia için kulübü yüksek bonservis talebinde bulunurken, sarı-lacivertliler Arjantinli için kiralama teklifi yaptı. İngiliz kulübü henüz oyuncuyla ilgili karar vermedi. Zinckernagel'in Bodo/Glimt ile sözleşmesi aralık sonu bitiyor.

2 milyon Euro civarında

Bu nedenle yüksek bir bonservis bedeli yok. Ancak oyuncunun yıllık maaş talebi 2 milyon Euro civarında. Fenerbahçe, bu noktada oyuncudan maaş indirimi bekliyor. 5 Ekim'de bitecek transfere kadar gündeme farklı isimler de gelebilir.