Son dakika Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı
Hafta başında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı. 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlereAbone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen sokak ve şiddet eylemlerine ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 20 kişiden 17'si tutuklandı.
Ne olmuştu?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından 7 ilde operasyon başlatılmış, 20 zanlı terörle mücadele ekiplerince yakalanmıştı.
Ayrıntılar gelecek...