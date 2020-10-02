Bakan Fatih Dönmez: Akdeniz’de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BM'nin Libya ile Türkiye arasındaki deniz sınırı anlaşmasını onaylamasıyla ilgili paylaşımda bulunarak "Akdeniz’de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz" dedi.

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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan ve Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil eden gelişme üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Dönmez paylaşımında, "Meşru Libya hükümeti ile imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi. Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı. Hep söylediğimiz gibi Akdeniz’de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz" ifadelerini kullandı.