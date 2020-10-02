BIST 1.143
DOLAR 7,75
EURO 9,09
ALTIN 476,51
HABER /  YEREL
ADV Stokları eritmek amacıyla tüm kitaplar maliyet fiyatına, tam 500 kitap hepsi tek fiyat: 5 TL

Bakan Fatih Dönmez: Akdeniz’de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BM'nin Libya ile Türkiye arasındaki deniz sınırı anlaşmasını onaylamasıyla ilgili paylaşımda bulunarak "Akdeniz’de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz" dedi.

Abone ol

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan ve Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil eden gelişme üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Dönmez paylaşımında, "Meşru Libya hükümeti ile imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi. Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı. Hep söylediğimiz gibi Akdeniz’de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelenecek
Son dakika Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz: Fotoğrafı gördükten 1 hafta sonra...
AB zirvesinde Türkiye’ye yaptırım tehdidi! Tüm seçenekleri kullanırız
Hollandalı bilim insanalarından korkutan koronavirüs uyarısı: Endişe verici derecede kısa
Fatih Terim Belhanda'ya kapıyı gösterdi: Gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok
ÖNCEKİ HABERLER
Arto kimdir aslen nereli Arto'nun ailesi ve bilinmeyen hayatı
Adana'da koronavirüse rağmen mührü kırıp kumar oynayanlara baskın
Azerbaycan acı bilançoyu açıkladı: 19 ölü, 55 kişi yaralı
Sultangazi'de koronavirüs denetiminde ilginç diyalog: Bende ateş olmaz...
Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma! Benzine indirim yolda
Faik Öztürk evli mi ilk eşi ve çocuğu kimdir?
Yorumlar