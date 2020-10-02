Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti belli oldu! Suudi yetkililerin, Kaşıkçı'yı parçaladıkları ortaya çıktı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden önce ve hemen sonra Suudi yetkililerin arasında geçen konuşmaların kayıtları ortaya çıktı.

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin üzerinde iki yıl geçti. Olayla ilgili olarak soruşturma hala sürerken, görülen dava dosyasında, 2 Ekim günü Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yaşananlarla ilgili Birleşmiş Milletler raportörü Agnes Callamard'ın soruşturma birimlerinden dinlediği ses kayıtlarına ilişkin ifadelerin geçtiği ortaya çıktı.

"Gövdeyi torbaya koymak mümkün mü?"

Yeni Şafak'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, 2 Ekim günü sabah saatlerinde 15 Suudi yetkili iki gruba ayrıldı. Ayrılanlardan 5'i başkonsolosun konutuna giderken, kalan 10 kişi de konsolosluğa gitti. Saat 13.02'de konsolosluk içerisinde Cemal Kaşıkçı'nın gelmesinden dakikalar önce Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın koruması Mahir Abdülaziz Mutreb ve Adli Tıp Uzmanı Dr. Salah Muhammed Al Tubaigy arasında geçen konuşmada Mutreb, "Gövdeyi bir torbaya koymak mümkün müdür?" diye sordu.

"Sorun yok. Kolay olacak"

Bu soruya cevap veren Tubaigy ise "Hayır çok ağır" dedi. Konuşmasına devam eden Tubaigy "Kolay olacak. Eklemler ayrılmış olacak. Sorun yok. Bedeni ağır, ilk kez yerde kesiyorum. Eğer plastik torbalar alır ve parçalara ayırırsak iş bitmiş olacak. Her birini saracağız deri torbalara" ifadelerini kullandı. Konuşmada endişesini aktaran Tubaigy, "Amirim ne yaptığımı bilmiyor. Beni koruyacak kimse yok" derken Mutreb, Kaşıkçı'yı kastederek "Kurbanlık hayvanın" gelip gelmediğini sordu.

"Suudi Arabistan'a geri dönüp dönmeyeceği soruldu"

Saat 13:15'te konsolosluğa gelen Cemal Kaşıkçı, telefonunu Hatice Cengiz'e bırakarak tek başına içeriye girdi. İstihbarat raporlarına göre Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdikten sonra 10 dakika içinde ölmüş olabileceği değerlendirmesi ek klasörlerde yer aldı.

Dosyada yer alan kayıtlara göre Cemal Kaşıkçı ilk olarak konsolosluğun ikinci katında bulunan başkonsolosun ofisine davet edildi. Burada yapılan konuşmada Kaşıkçı'ya Suudi Arabistan'a geri dönüp dönmeyeceği soruldu. Kaşıkçı ise gelecekte dönmek istediğini söyledi.

"Dışarıda bazı insanlara haber verdim"

Belgelerde, Cemal Kaşıkçı'ya, "Sizi geri götürmek zorundayız. Interpol'den gelen emir var. Interpol geri gönderilmemizi talep etti. Sizi almaya geliyoruz" denildi. Bunun üzerine Kaşıkçı da "Benimle ilgili bir dava yok. Dışarıda bazı insanlara haber verdim. Beni bekliyorlar. Bir şoför beni bekliyor" diyerek yanıt verdi. Ayrıca, kayıtlarda bir Suudi yetkilinin Kaşıkçı'ya "Kısa keselim" dediği de aktarıldı.

"Oğluna mesaj gönder"

Saat 13.22'de Mutreb, Kaşıkçı'ya telefonları olup olmadığını sordu.

Kaşıkçı: İki telefon.

Mutreb: Hangi marka?

Kaşıkçı: Apple marka telefonlar.

Mutreb: Oğlunuza bir mesaj gönderin.

Kaşıkçı: Hangi oğlum? Oğluma ne söylemeliyim?

Mutreb: Bir mesaj yazacaksınız. Haydi prova edelim, bize gösterin.

Kaşıkçı: Ne söylemeliyim? Yakında görüşürüz mü? Kaçırılma diyemem.

Mutreb: Kısa kesin. Ceketinizi çıkarın.

Kaşıkçı: Bir büyükelçilikte böyle bir şey nasıl olabilir? Hiçbir şey yazmayacağım.

"Sonunda ne olacağını biliyorsunuz"

Mutreb: Yazın Cemal Bey. Acele edin. Siz bize yardım edin ki biz de size yardım edelim çünkü sonunda sizi Suudi Arabistan'a geri götüreceğiz ve eğer bize yardım etmezseniz sonunda ne olacağını biliyorsunuz; bu mesele iyi bir şekilde sonuçlansın.

Kaşıkçı: Burada bir havlu var. Bana ilaç mı vereceksiniz?

Mutreb: Sizi uyutacağız.

Dava dosyasına giren belgelere göre bu aşamadan sonra ses kayıtlarında boğuşma sesleri ve boğuşma sırasında "Uyudu mu?", "Kafasını kaldırıyor", "İtmeye devam et", "Buraya it, elini çekme, it" ifadeleri geçiyor.

Testere sesi tespit edildi

Geri kalan ses kayıtlarında ise hareket ve derin nefes alıp verme sesleri duyulurken aynı zamanda plastik örtü sarma sesi de duyuluyor. Raporda Türk istihbaratının bu seslerin Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün ardından cesedi parçalara ayırırken geldiği sonucuna vardığı ifadeleri geçiyor. Yine aynı şekilde saat 13.39'da bir testere sesinin tespit edildiği de ifade ediliyor.