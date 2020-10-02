Bu çiçeği sakın koparmayın! Muğla'da açıyor cezası 73 bin 747 lira

Yurt dışına çıkarılması yasak: Plajda, soğanlı bir tür olan ve fazla su istemeyen kum zambakları ile ilgili uyarı levhaları da bulunuyor. Soğanı yurt dışına çıkartılması yasak olan kum zambaklarını koparmanın cezası ise 73 bin 747 lira.