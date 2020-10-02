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Galatasaray elendi Sivasspor'un kasası doldu

Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Galatasaray'ın da UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle Sivasspor yayın gelirinin tek başına sahibi olacak. Yiğidolar gruptan çıkamasa bile 10 milyon euroluk geliri kasasına koyacak.

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2020-21 sezonunda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Başakşehir de en az 30 milyon Euro kazanacak. Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandıkları maçlardan ve üst tura çıkmaları halinde bu gelirler de artacak. Galatasaray geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nden 31 milyon Euro kazanmıştı.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor, son haftalarda düşüş yaşadı ve sezonu 4. sırada bitirebildi. Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası alması nedeniyle lig 3.'süne geçen Devler Ligi ön eleme biletini yitiren Sivas buna rağmen üç takımın elenmesiyle Avrupa Ligi yayın havuzundaki tüm parayı tek başına alma şansı buldu.

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