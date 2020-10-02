ABD'de 2.2 trilyon dolarlık koronavirüs teşvik paketini onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi 2.2 trilyon dolarlık koronavirüs teşvik paketini onayladı, ancak kararın Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçemeyeceği düşünülüyor.

Abone ol

ABD Temsilciler Meclisi 2.2 trilyon dolarlık koronavirüs teşvik paketini, tam da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bir ortamda onayladı.

Teşvik paketi, ilk olarak Senato'ya sunulacak, buradan geçmesi halinde yasalaşması için Başkan Donald Trump'ın onayına gönderilecek.

207'ye karşı 214 oyla kabul

Beyaz Saray ile Demokratlar arasında günlerdir süren müzakerelerde bir anlaşma sağlanamamasına rağmen söz konusu teşvik paketi, 207'ye karşı 214 oyla kabul edildi.

Demokratların teşvik paketine karşı oy kullananlar arasında, Cumhuriyetçilerin yanı sıra 18 demokrat üye de yer aldı.

Pakete göre 600 dolarlık haftalık işsizlik yardımı yeniden devreye alınacak

Demokratların 2.2 trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında, 600 dolarlık haftalık işsizlik yardımının yeniden devreye alınması ve yıl sonuna kadar uzatılması planlanıyor.

Amerikan vatandaşlarına 1.200 dolarlık ödeme yapılacak

Teşvik paketinin yasalaşması halinde önceki teşvik paketinde olduğu gibi Amerikan vatandaşlarına 1.200 dolarlık doğrudan ödeme yapılması maddeler arasında yer alıyor.

Pakette hava yolu şirketlerine destek ve koronavirüs testi için bütçe ayrılması var

Öte yandan pakette, eyalet ve yerel yönetimlere bir yılda 436 milyar dolarlık yardım sağlanması, salgından en çok etkilenen işletmeler için ikinci tur Maaş Koruma Programı kredisi verilmesi, hava yolu şirketleri için 25 milyar dolarlık kaynak ayrılması bekleniyor.

Koronavirüs testi için 75 milyar dolarlık bütçe sağlanması, eğitime 225 milyar dolarlık kaynak aktarılması ve kira yardımı gibi önlemlerin hayata geçirilmesi de gündemde.

Teşvik paketi uzun zamandır görüşülüyor

Trump hükümeti ile Demokratlar arasında teşvik paketine ilişkin uzun zamandır devam eden görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı. Son olarak ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, teşvik paketine ilişkin önceki gün yaptıkları görüşmelerin ardından dün de bir telefon konuşması gerçekleştirdi. İkili arasındaki görüşmelerin devam edeceği kaydedilmişti.

Cumhuriyetçiler teşvik paketine karşı

Ancak tüm bu gelişmelere rağmen söz konusu teşvik paketinin, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçemeyeceği öngörülüyor.