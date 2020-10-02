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Sosyal medya yıldızı eşini benzin döküp yakarak öldürdü Çin'de koca dehşeti

Demirören Haber Ajansı

ÇİN'de Lamu adıyla bilinen sosyal medya yıldızı, kocası tarafından benzinle yakılarak vahşice öldürüldü.

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Çin'de Lamu (30) adıyla bilinen sosyal medya yıldızı, kocası tarafından benzinle yakılarak öldürüldü. Yerel medyada, Lamu'nun canlı yayın sırasında, eski kocası Tang tarafından benzinle yakılarak öldürüldüğü duyuruldu.

Eylül ortasında Tang’ın aile üyelerinin elinde bir balta ve benzinle silahlı olarak Lamu’nun evine girdiği bildirildi.

Vücudunun yüzde 90'ı yanan ve iki hafta boyunca yaşam mücadelesi veren Lamu’nun dün gece hayatını kaybettiği açıklanırken Tang’ın gözaltına alındığı belirtildi.

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