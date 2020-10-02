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Valilik duyurdu! Bitlis'te köprü altına tuzaklanmış patlayıcı imha edildi

BİTLİS Valiliği Bitlis-Baykan kara yolu üzerindeki köprü altına geçmiş dönemde döşenen 300 kilo patlayıcının imha edildiğini açıkladı.

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Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda köprü altına yerleştirilmiş 300 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Karınca Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Ortakapı köyü mevkisinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortakapı köyü kırsalı Bitlis-Baykan kara yolu üzerindeki köprü altında geçmiş dönemden döşendiği değerlendirilen amonyum nitratla güçlendirilmiş uzaktan kablo komutalı 300 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Patlayıcı, cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır."

Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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