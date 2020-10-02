Fenerbahçe'ye müjde: Papiss Cisse'nin lisansı çıkartıldı
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı öncesi Senegalli futbolcu Papiss Cisse'nin lisans işlemlerini tamamladı.Abone ol
Süper Lig'in 4. haftasında sahasında ligin flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, Papiss Cisse'nin lisansı çıkartıldı.
Yıldız golcü, görev verilmesi halinde Karagümrük karşısında forma giyebilecek.
Öte yandan Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından Cisse'nin ilk antrenmana çıktığını paylaştı.
Yeni transferimiz Papiss Cisse, Can Bartu Tesislerimizde ilk antrenmanını yaptı. ✅ pic.twitter.com/x5vKxG9OOH— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 1, 2020
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