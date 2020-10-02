İzmir'de evinin önüne park eden araca saksı atıp sopayla vurdu: Varlığından haberdardık ama...
İZMİR'de akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen daha önce de birçok araca zarar veren E.Y., bu kez bir otomobilin üzerine saksı attıktan sonra aşağı inip elindeki sopayla araca zarar verdi. Şahıstan şikayetçi olan araç sahibi, 'varlığından haberdardık ama bu sokakta olduğunu bilmiyorduk' dedi.
Gaziemir ilçesinde Yeşil Mahalle 52 Sokak'ta yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen E.Y., 2017 yılının ocak ayında evinin önüne park eden bir otomobilin üzerine çamaşır makinesi attı. Geçen haziran ayında ise yine evinin önüne park edilen bir kamyonete 'Göktaşı düşüyor' diye bağırarak taş yağdıran E.Y., salı günü de bir otomobilin üzerine saksı attı. Ardından sokağa inen E.Y., eline geçirdiği sopayla otomobile defalarca kez vurdu.
Otomobilde yaklaşık 10 bin TL'lik zarar meydana gelirken, araç sahibi Şükrü Durmaz konuyla ilgili şikayetçi oldu. Bu kişinin doktor gözetiminde, hastanede olması, uzun süreli tedavi görmesi ve ancak iyileştikten sonra topluma karışması gerektiğini söyledi.
"Polis gittikten sonra inip tekrar zarar vermiş"
Durumu polisten öğrendiğini ifade eden Durmaz, "Polis aradı, birisinin aracıma zarar verdiğini ve aracımın başına geçmem gerektiğini söyledi. Geçtiğimde aracımın haşat edildiğini gördüm. Önce saksı atmış, sonra inmiş vurmuş. Polis gelmiş, önce tutanak tutmuş, onlar gittikten sonra inip tekrar zarar vermiş" dedi.
"Varlığından haberdardık ama..."
Mahallede yeni olduklarını belirten Durmaz, "Gaziemir'de bu adamın varlığından haberdardık ancak bu sokakta olduğunu bilmiyorduk. Daha önce bu kişiyi haberlerden görmüştüm. O binada oturduğunu bilseydim, bırakmazdım. Oradakiler genelde uyarıyorlarmış insanları arabalarını park etmesinler diye ancak beni kimse uyarmadı." ifadelerini kullandı.