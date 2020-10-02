İzmir'de evinin önüne park eden araca saksı atıp sopayla vurdu: Varlığından haberdardık ama...

"Varlığından haberdardık ama..."

Mahallede yeni olduklarını belirten Durmaz, "Gaziemir'de bu adamın varlığından haberdardık ancak bu sokakta olduğunu bilmiyorduk. Daha önce bu kişiyi haberlerden görmüştüm. O binada oturduğunu bilseydim, bırakmazdım. Oradakiler genelde uyarıyorlarmış insanları arabalarını park etmesinler diye ancak beni kimse uyarmadı." ifadelerini kullandı.