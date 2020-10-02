MSB'den BM'nin tescil kararı sonrası açıklama Libya'ya desteğimiz devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmanın BM tarafından tescil edildiğini hatırlatarak, "Milli Mutabakat Hükümetine eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek." dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da Milli Mutabakat Hükümeti'ne eğitim, yardım ve danışmanlık desteğinin devam edeceğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmanın BM tarafından tescil edildiği hatırlatıldı.

Paylaşımda, "Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'ne eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek." ifadesine yer verildi.