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Gaziantep’te 1 günde yüzlerce kişiye koronavirüs cezası

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP’te, dün yapılan denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettiği belirlenen 1175 kişiye, idari para cezası kesildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte dün yapılan denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı belirlenen 1175 kişiye, koronavirüs tedbirlerini yerine getirmedikleri için idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine uymayan 2 kişi hakkında da işlem yapıldı.

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