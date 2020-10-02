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Kayseri'de cinnet getiren kardeş dehşet saçtı: Kız kardeşi, yengesi ve komşusunu vurdu

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de Cuma Duran, eline aldığı av tüfeğiyle kız kardeşi Hatun Havva Duran (31) ve yengesi Demet Duran'ı (36) vurarak ağır yaraladı. Komşusuna yönelen şahıs, Seyhan Karaca'yı da öldürerek olay yerinden kaçtı.

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Olay, sabah 07.00 sıralarında Pınarbaşı ilçesi Esenköy Mahallesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Cuma Duran, evde bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirince av tüfeğini alıp kardeşi Hatun Havva Duran ile yengesi Demet Duran'a ateş etti.

Daha sonra dışarı çıkan Duran, aynı tüfekle bu kez komşusu Seyhan Karaca'ya ateş ederek, kaçtı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Seyhan Karaca'nın öldüğü belirlendi.

Ağır yaralanan Hatun Havva Duran ile Demet Duran ise, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kaçan Cuma Duran'ı yakalamak için çalışma başlattı.

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