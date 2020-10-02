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Tecavüzle suçlanan HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, bağımsız Milletvekili Tuna Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verdi.

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Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonu, Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliği ile karar verdi.

Eski HDP Milletvekili Çelik ile ilgili oylamada bir milletvekili İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan çekimser kaldı. Diğer komisyon üyeleri dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullandı.

Tuma Çelik ile ilgili komisyon raporu Genel Kurul gündemine gelecek. Çelik ile ilgili son kararı Meclis Genel Kurulu gizli oylama ile alacak.

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