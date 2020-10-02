Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevden uzaklaştırıldı vali kayyım atandı

KOBANİ soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevden uzaklaştırıldı. Kars'a kayyum atanırken, HDP'nin elinde il belediyesi kalmadı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, İçişleri Bakanlığının onayı ile görevinden uzaklaştırıldı.

6-8 Ekim olaylarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Ayhan Bilgen'in yerine Kars Valisi Türker Öksüz görevlendirildi. İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.

* Kars Valisi Türker Öksüz İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

HDP’Lİ İL BELEDİYESİ KALMADI HDP, 31 Mart 2019 seçimlerinde gerçekleştirilen yerel seçimde 3’ü büyükşehir toplam 8 kentte il belediye başkanlığını kazanmıştı. Diyarbakır, Van, Mardin, Batman, Siirt, Hakkari ve Iğdır’da belediye başkanlıklarını farklı tarihlerde kayyum atanmıştı. Bugün Kars Belediyesi yönetiminin HDP’li Ayhan Bilgen’den alınıp Kars Valisi Türker Öksüz’e verilmesiyle birlikte HDP’li siyasetçiler tarafından yönetilen il belediyesi kalmadı.

Bakanlıktan açıklama

Konuyla ilgili İçişler Bakanlığı açıklaması şöyle: “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/146757 sayılı soruşturması kapsamında 25.09.2020 tarihinde gözaltına alınan ve bu dosya kapsamında 02.10.2020 tarihinde tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 02/10/2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.

46'ncı madde detayı

5393 sayılı Belediye Kanununun 45 inci maddesinde yer alan, “Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46'ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir.