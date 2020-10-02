Bolu Belediyesi'nde rezalet! Müdür işte porno izledi tutuklandı

BOLU Belediyesi'nde 6 yıldır imar ve şehircilik müdürü olarak görev yapan Mehmet Özen iş yerinde cinsel içerikli video izlemekten tutuklandı.

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Bolu Belediyesi'nde 6 yıldır görev yapan İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Özen'i ihbar üzerine takibe alan ve bilgisayarını inceleyen ekipler çok sayıda cinsel içerikli video ile karşılaştı. Gözaltına alınan Özen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Bolu Belediyesi’nde 6 yıldır imar ve şehircilik müdürü olarak görev yapan Mehmet Özen'i takibe aldı.

Mehmet Özen gözaltına alındı, bilgisayarına el koyuldu

Özen'in bilgisayarında inceleme yapan ekipler, çok sayıda cinsel içerikli video indirdiğini tespit etti. Yasak içerikleri bilgisayarında bulundurduğu tespit edilen Özen, gözaltına alındı, bilgisayarına ise el koyuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Özen, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.