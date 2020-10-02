MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan 9 İyi Partili vekile: Yakında siz de gelirsiniz grup kuracak sayıya ulaşırız

MHP'den ihraç edilen bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, GİK listesine giremeyen 9 İyi Partili milletvekiline, “Yakında siz de gelirsiniz grup kuracak sayıya ulaşırız, TBMM Başkanı’ndan rica edelim bize arkada daha rahat edeceğimiz bir bölüm ayırsın” esprisini yaptı.

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HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Meclis açılışında izlenimlerini kaleme aldığı yazıda, siyaset kulislerine dair çarpıcı bilgiler aktardı.

"Meclis Başkanı’nın konuşması ile başlayan Genel Kurul öncesinde de kulisler ilginç görüntülere sahipti." diyen Sarıkaya, "Özellikle de muhalefet kulisi… Geçen dönem tatile çıkarken Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt MHP’deydi. Arada geçen zamanda AK Parti ile çatışması ihracını getirdi. Enginyurt’u kulisin girişinde DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile sohbet ederken buldum. Hayıflandığı kısa süre önce yan yana olduğu arkadaşlarının kendisine selam vermemesiydi. Bu sırada GİK listesi dışına atılmalarından dolayı tepki koyan ve Grup yönetiminin belirlendiği dünkü toplantıya katılmayan 9 milletvekilinden bazıları yanlarına geldi." ifadelerini kullandı.

"Yakında siz de gelirsiniz grup kuracak sayıya ulaşırız"

Sarıkaya, Enginyurt'un şakayla karışık şekilde “Yakında siz de gelirsiniz grup kuracak sayıya ulaşırız, TBMM Başkanı’ndan rica edelim bize arkada daha rahat edeceğimiz bir bölüm ayırsın” dediğini aktardı.

"Koray Aydın’a bu taktiği kendisinin öğrettiğini belirtti"

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti: Milletvekillerinin tepkisi bir o denli ilginç oldu: “Partimizden ayrılacağımızı kim söylüyor?” Enginyurt, bu aşamada İyi Parti kurultayındaki çarşaf listeden milletvekillerinin GİK’e girmesinin engellediği ileri sürülen yöntemini Koray Aydın’a bu taktiği kendisinin öğrettiğini belirtti.

MÇP’den, MHP adına dönüşün sağlandığı 1993’de yapılan kurultayda dönemin lideri Türkeş’in çarşaf liste yapmaya karar verdiğini anımsattı. O dönem kendisinin 130’uncu sıraya konulduğunu ve Türkeş’ten izin alarak listede Koray Aydın’ı en alt seviyeye indirdiğini ve kendisinin de yukarı çıktığını anlattı. “Koray Aydın bu işin nasıl yapılacağını kendisini devre dışı bırakan benden öğrendi” dedi.

"Kahkahaların yükselmesine yetti"

Bu da kahkahaların yükselmesine yetti. Meclis’teki belki de tek kahkaha da bundan ibaretti. Çünkü maskelerin takıldığı, milletvekillerinin kuliste oturmak yerine biran önce Genel Kurul salonuna girip, görevini yerine getirdikten sonra da hızla uzaklaştığı ortamda koronavirüs siyasetin yapılış biçimini de değiştirdi. Bu ortamda TBMM’den çok yüksek performans, kapsamlı iş yükünü kimse beklemesin.

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