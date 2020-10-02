Bilim insanları açıkladı! Koronavirüsü yenen her 10 kişiden 9'unda görülüyor
Güney Kore'de koronavirüsle ilgili yapılan son araştırmalardan birinde oldukça çarpıcı sonucu ortaya çıktı.
Salgında korkulan olmuş, koronavirüs kaynaklı ölümler dünya genelinde 1 milyonu aşmıştı. Vaka sayıları da her ülkede hızla artmaya devam ederek toplamda 34 milyonu geçmiş durumda.
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Dünyanın dört bir yanından uzmanlar büyük bir çabayla virüsü durduracak bir aşı ve ilaç geliştirmek için uğraşırken koronavirüsün insanlar üzerindeki etkilerini araştırmaya da devam ediyorlar.
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Güney Kore'de yapılan yeni bir çalışma koronavirüsün etkileriyle ilgili çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı.
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Araştırma sonucunu Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) yetkilisi Kwon Jun-wook açıkladı.
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