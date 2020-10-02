Eski Bakan Zeki Ergezen yaşamını yitirdi! Oğlu twitterdan haberi verdi

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapan Zeki Ergezen bugün Başkent Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Haberi oğlu Muaz Ergezen duyurdu.

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Bir süredir Başkent Hastanesi'nde tedavi gören eski bakanlardan Zeki Ergezen bugün yaşama veda etti. 70 yaşında hayata gözlerini yuman Zeki Ergezen'in ölüm haberini oğlu Muaz Ergezen twitter hesabından duyurdu.

Muaz Ergezen 'Babamı kaybettik' diyerek şu twiti attı:

İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Babm Zeki Ergezen’i Ankara Başkent hastanesinde kaybettik. Dualarınızı esirgemeyin — muaz ergezen (@muazergezen) October 2, 2020

Son görüntüsü hastaneden

Zeki Ergezen Başkent Hastanesi'nden 2019 yılından beri tedavi görüyordu. Zeki Ergezen kamuoyu gündemine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hastaneye yaptığı ziyaretle gelmişti. O ziyarette çekilen fotoğraflar Zeki Ergezen'in son görüntüleri oldu.

Zeki Ergezen kimdir?

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapan Zeki Ergezen 2 Aralık 1949'da Bitlis Ahlat'ta doğdu. Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü'nü bitiren Zeki Ergezen, Bitlis ve Muş'ta Bayındırlık İI Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde İnşaat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi olan Zeki Ergezen, 19, 20, 21 ve 22. Dönem Bitlis Milletvekili. 20. Dönem'de TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevine seçildi. 58 ve 59. Hükümetlerde Bayındırlık ve İskân Bakanı olarak görev yapan Zeki Ergezen evli ve 4 çocuk babasıydı.