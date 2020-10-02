Hz. Davut’un mesleği teknolojiye yenik düştü Siirt'te dükkanlar kapandı!

O eski zaman işleri kalmadı: Honaz, "Ben 36 yıllık demirciyim. Ben şu anda demirlere şekil veriyorum. Teknolojiye yenik düştük. Biz şu anda burada 3 kişiyiz, bizden başka demirci yok. Sene 1988’de biz yazın gece gündüz çalışırdık gece bekçi gelip kapattırırdı. 01.00’a kadar çalışır eve gidiyordum sabah 05.00’te gelir dükkanımı açardım. O eski zaman işleri kalmadı. " dedi.