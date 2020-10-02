ABD'de koronavirüs testi sırasında kadının kafatası duvarı delindi

ABD'de 40'lı yaşlarındaki bir kadına yeni tip koronavirüs testi yaptırmak için hastaneye gitti. Kadına sürüntü testi yapıldığı sırada kafatası duvarı delindi. Vakayla ilgili ayrıntılar, "JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery" dergisinde yayımlandı.