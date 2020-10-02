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Kralın evlilik dışı kızı, mahkeme kararıyla resmen Belçika prensesi oldu

BELÇİKA'da 1993-2013 arası tahtta oturan eski Kral 2. Albert'in evlilik dışı ilişkiden olan kızı Delphine Boël, verdiği uzun hukuki mücadelenin ardından resmen prenses unvanı aldı.

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Brüksel Temyiz Mahkemesi tarafından 29 Ekim'de açıklanması beklenen, ancak dün duyurulan yargı kararı uyarınca resmen Belçika prensesi olan Delphine Boël, eski kral babasının 'Saxe-Coburg-Gotha' olan soyadını alacak.

Delphine'in çocukları Joséphine ile Oscar da aynı şekilde Belçika prensesi ve prensi unvanı eşliğinde 'Saxe-Coburg-Gotha' soyadını kullanacak.

DNA testi gerçeği ortaya koydu

2. Albert'in evlilik dışı kızı Delphine'in uzun yıllar hukuki mücadele vermesi sonucunda, bu yıl eski kralın mahkeme kararıyla zorunlu DNA testinden geçmesiyle biyolojik baba-kız ilişkisi teyit edilmişti. 

2. Albert tarafından biyolojik kızı olduğunun kabul edilmesiyle yetinmeyen 52 yaşındaki Belçikalı sanatçı, eski kralın diğer çocuklarıyla yani Kral Philippe, Prenses Astrid, Prens Laurent'le aynı muameleyi görmek ve aynı soyadını taşımak için de başvurdu. 

Bu kapsamda Belçika prensesi unvanını alması ve kendisine 'prenses hazretleri' diye hitap edilmesi talepleri, Brüksel Temyiz Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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