Covid-19'a yakalanmıştı! Muhittin Böcek’ten iyi haber

Koronavirüs tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında açıklama yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş "Enfeksiyon tamamen erdikasyona (yok olmak) uğramış. Akciğerdeki dejenerasyon da inşallah yerini yenilenmeye bırakır, başkanımız hızlı bir şekilde toparlar" dedi.

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ni dün gece ziyaret etti. Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Savaş, gelişmelerin umut verici olduğunu söyledi. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'nın da hazır bulunduğu ziyarette Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ve Başkan Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek ile görüşen Başkan Savaş, tedavi sürecinin başarılı şekilde sürdüğünü ifade etti.

"İyi gelişmeler var"

Aynı zamanda klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon uzmanı olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş hastane ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, “Başkan Böcek'in ağabeyiyle görüştük. İyi gelişmeler olduğunu söyledi. Enfeksiyon tamamen eradikasyona (yok olmak) uğramış. Akciğerdeki dejenerasyon da inşallah yerini yenilenmeye bırakır, başkanımız hızlı bir şekilde toparlar. Bir an önce Başkanımızı aramızda görmek istiyoruz" dedi.

Kritik süreç devam ediyor

Akdeniz Üniversitesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında bugün yapılan açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Alanlarında yetkin klinisyen öğretim üyelerimiz, modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak hastamızın takibini yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürmektedir. Hastamızın kritik süreci devam etmekle birlikte son 24 saat içerisinde olumsuz bir gelişme yaşanmamıştır" ifadelerine yer verildi.