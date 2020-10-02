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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a geçmiş olsun mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump ile eşine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Twitter'den İngilizce yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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